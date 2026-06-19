視聴率20％超えが当たり前だった「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」。30年後の今明かされる、国民が夢中になったあの旅の裏側とは!?松村邦洋（まつむら・くにひろ）／'67年、山口県生まれ。'88年にタレントデビュー。『ものまね王座決定戦』で一躍有名に。'92年から『電波少年』MC、アポなしロケでも活躍森脇和成（もりわき・かずなり）／'74年、広島県生まれ。'94年、有吉弘行と猿岩石を結成しデビュー。'04年、コンビ解散で芸能