日本人の若者が拉致されて、カンボジアで特殊詐欺に加担させられている―。国際社会でも問題視されている「日本人狩り」の実態を詳報する。【前編を読む】「『2泊3日で帰る』と話していたのに…」“中華系マフィア”に息子を拉致された「母親の慟哭」拉致に成功すれば「600万円」の報酬筆者は、カンボジアで拉致された後に詐欺拠点から命からがら脱出してきた立花幸雄さん（仮名、20代）に、話を聞くことができた。面接では自分の