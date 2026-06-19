電子決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」アプリの送金機能を悪用した詐欺メールの横行を受け、ＰａｙＰａｙ社は１８日、本人確認をしていない利用者がＵＲＬを用いた送金機能を使えないよう同日から対策を導入したと発表した。詐欺メールでは、同アプリでＵＲＬを作成して第三者に指定額を請求できる機能が悪用されている。カード会社などをかたる犯人側からのメールを受信した利用者が、文中のＵＲＬを開くとスマートフ