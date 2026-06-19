新型キックスのフロントビュー。旧型に比べて内外装の質感は大幅に向上。フォルムも安定感のあるものとなった（筆者撮影）2026年6月17日、日産自動車はサブコンパクトクラスのクロスオーバーSUV、第2世代「キックス」を発表、翌18日に発売した。2年連続で巨額の最終赤字を計上し、もはやひとつの失敗も許されない状況に追い込まれた日産としては、是が非でも反転攻勢の橋頭堡としたい重要なモデルである。コンセプトは「大人の