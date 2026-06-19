1997年以降、日本では名目賃金から物価上昇率を差し引いた「実質賃金」の低下、停滞が続いている。欧米などではインフレと並行して賃金が上昇しているのに、なぜ日本だけが低迷しているのか――。流通、運送の現場をはじめ、多くの業界の現場を訪ね、実例を見てきた首藤教授が解き明かす、日本経済の最大の謎。注目の論考の「はじめに」を公開。前篇はこちら（本記事は、首藤若菜著『なぜ賃金は上がらないのか日本経済30年の陥穽