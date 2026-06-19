親の入院や介護で、きょうだいトラブルが発生することがある。訪問診療・緩和ケアを専門とする医師の岡山容子さんは「親の介護は親のお金でするのが大前提」という。後悔しない親の看取りとはどんなものか。ライターの市岡ひかりさんが聞いた――。（第2回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部■親の病気で発生する「きょうだいトラブル」親の介護や看病は、時にきょうだい間のきずなを引き裂くリスクを孕んでいる。本人の