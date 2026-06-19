高木豊の交流戦総括パ・リーグ編（セ・リーグ編：交流戦で大きく負け越したセ・リーグ球団に高木豊が喝！巨人は"大黒柱"を失った危機感が吉に＞＞）交流戦で楽天以外の５チームが勝ち越したパ・リーグ。特に西武、ソフトバンク、日本ハムは大きく貯金を作ったが、高木氏に各チームの戦いを振り返ってもらった。交流戦MVPを獲得した西武の長谷川信哉 photo by Sankei Visual【ソフトバンク、西武が見せた強さ】――今シーズン