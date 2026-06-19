高木豊の交流戦総括セ・リーグ編今シーズンの交流戦は、パ・リーグが65勝39敗４分けとセ・リーグを圧倒。５チームが勝ち越し、再開されるリーグ戦に向けて弾みをつけた。一方のセ・リーグで勝ち越したのは巨人のみ。そんなセ・リーグ各球団の交流戦の戦いについて、かつて大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）で活躍し、現在は野球解説者やYouTubeでも活動する高木豊氏に総括してもらった。橋上秀樹監督代行（中央）の