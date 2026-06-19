工事会社と設計コンサルの悪質すぎる「談合」先日、公正取引委員会は、近々、マンションの大規模修繕工事にかかわる工事会社36社と設計コンサルタント(一級建築士事務所)2社に「談合をくり返した」として、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、排除措置命令を出すと報じられた。公取委は、昨春、関東圏の施工会社などに一斉立ち入り検査(ガサ入れ)をした。一年以上の調査を経て、いよいよ行政処分が下される。朝日新聞の6月12