日本の交通事故は、年間1万6765人（1970年）をピークに6分の1以下まで減った。だが2020年以降は約2700人と横ばい傾向にあり、このうち最も死傷者数が多いのが7歳児だ。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが、交通事故の死傷者をゼロにするために自動車会社、損害保険会社、自転車会社、警察などのトップが集まる「タテシナ会議」を取材した――。■トヨタ幹部が毎年通う長野県の古寺蓼科山聖光寺（長野県茅野市）へ行ったのは昨年