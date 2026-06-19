「人は血管とともに老いる」といわれるが、血管の老化は意外にも早いタイミングから始まり、「だいたい20歳くらいから徐々に血管が硬くなっていく」という。その予防になることが科学的に証明された「ある習慣」を紹介しよう。■20歳くらいから徐々に血管は硬くなる雨が降ったり、蒸し暑かったりと不安定な天候が続き、室内でゴロゴロしてばかりいないだろうか。運動をしなければ見た目の体形は痩せていても、筋肉量が落ちて脂肪ば