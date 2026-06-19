「人生は自分で作るものだと知った」これは、有村さんが主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』の冒頭で、有村さん演じる専業主婦の和歌子が独白するセリフだ。本作は2017年に起きた金の密輸事件に着想を得て天野千尋監督が書き下ろしたオリジナル脚本の作品だ。有村さんが演じる和歌子、黒木華さんが演じる清恵、南沙良さんが演じる麻由は、それなりに一生懸命生きてきたけれど、お金のことで追い詰められて軽い気持ちで