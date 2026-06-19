突然ですが、「GPIF」が何の略か知っていますか？私たちの老後に関わる…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「年金積立金管理運用独立行政法人」でした！GPIFとは、「年金積立金管理運用独立行政法人」の略称です。厚生労働大臣から寄託された年金積立金を管理・運用することを目的として、2006年に設立された独立行政法人です。運用する資産規模は200兆円を超えており、世界最大級の機関投資家として広く知られています