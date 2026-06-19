先日のスペースX上場で、史上空前の「1兆ドル長者（Trillionaire：トリリオネア）」になったイーロン・マスク氏。この「1兆ドル（約160兆円）」があれば一体どこまでの物が買え、どこまでの事ができるのか？つまり、その金額が具体的にどんな意味を持つのか正直ピンと来ないので、そもそも「どうでもいい」「自分には関係ない」「妬む気にさえならない」などシニカルで無気力な感想を抱く人が多いと見られている。しかし他方で、「