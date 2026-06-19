LATENCYのジウォンが近況を公開した。ジウォンは6月15日、自身のインスタグラムを更新し、複数枚の写真を投稿した。【写真】AV勧められるのも納得？“デカすぎる”ジウォン公開された写真には、ピンクヘアをポニーテールにまとめたジウォンの姿が収められていた。白を基調としたオフショルダー衣装にパールネックレスを合わせ、爽やかな雰囲気を演出している。ジウォンは今年2月、ガールズバンドLATENCYのメンバーとして新たな活動