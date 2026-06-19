楽しみにしていたデートなのに、男性の仕事の都合で、急にドタキャンされてしまい、ガッカリした経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。お付き合い前の男性に対しては、自分の感情をぶつけることが難しいものです。そこで今回は、デートをキャンセルされてもスマートに振る舞えるように「仕事の都合でデートをキャンセルされたときの一言８パターン」を紹介させていただきます。【１】「もう！今度のデート、ドタキャン