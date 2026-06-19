人生80年時代、定年後どうしよう？と頭を悩ませている人は多いだろう。「人生50年で一度死んだと考える。そして、別の軸足も持ってみよう」と言うのは、新刊『ボクが行かんと誰が行く小児外科医吉岡秀人物語』に登場する、国際医療NGOジャパンハート創設者・小児外科医、吉岡秀人氏。定年後の小児医療分野の医師たちをアジアの国に派遣し、手術や医療指導を行う活動を始めたという。これまで延べ4,500人以上もの医療者を動員し