描かれているのは、さまざまな種類の美味しそうなパンと、さまざまな表情のパパだけ。それがとにかく面白い！と発売たちまち評判になっている絵本『パパとパン』。子どもと、孫と、リズムに合わせて、パン♪パン♪パパ♪パン♪と声に出してページをめくれば、ハマること請け合いの一冊はどのように生まれたのか──。自然と早口になるくらい、リズムがどんどんついてくる「幼稚園に通う娘と一緒に読んだら、もう1回読んで、もう1