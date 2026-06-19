横浜流星 横浜流星がこのほど、東京・表参道で行われた「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage オープニングイベント」に出席した。日本ロレアルが展開する、日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウ ウエムラ」が、19日にブランドの原点である表参道でシュウウエムラの新たなビューティブティック「シュウ ウエムラ表参道ヒルズ本店shu:ARTstage」をグランドオープンさせる。そのオープンに先