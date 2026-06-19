阪神・伏見寅威捕手（３６）が１８日までにスポーツ報知のインタビューに応じた。昨年１１月に日本ハムからトレード移籍し、阪神へ入団。プロ４年目の今季は高橋遥人投手（３０）とのコンビで、すでに４完封を成し遂げた。無双している左腕のすごさ、開幕から無傷の８連勝を成し遂げている要因を語った。全３回の２回目。（取材・構成＝藤田芽生、小松真也）―高橋に対しても遊び心を持って、リードしている「そういう好