スマートフォンから自動車、医療機器、そしてミサイルまで、現代のあらゆる製品に使われている半導体。しかし、先端半導体を製造できる国はわずか数カ国に限られ、「地経学（Geoeconomics）」の本質が表れる戦略物資にもなっている。そんな半導体産業の全体像と、懸念されるサプライチェーン途絶リスクにどう備えるかを読み解く。※本稿は、国際文化会館 地経学研究所・編『世界の構造と経済の本質をイッキにつかむ 超図解 地経学