財務が「ショート」して事業が一時停止に？国際卓越研究大学の第1号に認定され、政府による10兆円大学ファンドの運用益から2025年度に154億円、2026年度に169億円が交付されている東北大。その裏で、大学院博士課程の学生に対する生活支援や研究費の削減が2026年2月に突然発表され、4月から実施されている。留学生については、これまで受けられていた授業料免除が対象外に変更。前回の記事では、突然の変更に対する院生たちの怒り