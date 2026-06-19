初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。一緒に買い物に行った友達に「次はどうしたいの？」とこの後の目的を聞いたり、仕事が終わった同僚に「どうするの？」と退社後の予定を聞いたり、相手に今後の計画や意見を簡単に聞きたいときに使う「どうする？」は、