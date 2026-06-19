ドライバーショットでのミスが多くて、スコアを崩してしまう。そんな悩みをかかえるゴルファーたちに「ドライバーが苦手な人は、３Ｗを多用しましょう！」と、柳橋章徳がアドバイス。 上手な使い方をレッスンする。 落下地点を見てボールを低く打ち出すイメージが大事 飛ばす必要はなし！８割くらいの力感でスイング ３番ウッドでのティーショットは、ドライバーよりもボ