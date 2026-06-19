不審なメールを無視した人にあえて2通目を送りつけて油断させる「二段階式フィッシングメール」が増えているとして、警視庁が注意を呼びかけています。手口は巧妙化しており、専門家は安易にリンクを開かないよう対策を求めています。■警視庁がSNSで注意呼びかけ警視庁が11日にSNSに投稿し、注意を呼びかけているのが「二段階式フィッシングメール」です。まず、スマートフォンやパソコンに不審なメールが届き、多くの人は無視し