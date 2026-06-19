80グラム台の「Dynamic Gold 85」と「スチールファイバー i80cw」は世界で活躍するトップ女子選手たちが愛用する人気シャフト。両モデルはどんな違いがあり、どんなゴルファーに合うのか。鹿又芳典が試打して徹底解説！ 「ダイナミックゴールド」なのに万人向け。「スチールファイバー」は女子ツアーで人気！ 「ダイナミックゴールド」は、男子プロの定番シャフ