ｔｉｍｅｌｅｓｚ・篠塚大輝（２３）が、映画「焼却炉」（２７年公開）に出演し、スクリーンデビューすることが１８日、分かった。同作は７月にチェコで開催される第６０回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭に出品され、ワールドプレミアの開催も決定。昨年２月にグループのメンバーとなり、活躍の場を広げている篠塚が活動２年目で映画という新境地に挑む。初出演作がいきなり国際映画祭への出品作という豪華な銀幕デビューとなっ