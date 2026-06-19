俳優の本木雅弘が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演する。14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTAや映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”やストイックな一面が明らかになる。【写真】長男UTAから“父の素顔”を明かされた本木雅弘MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、モデル・俳優として活動する長男のUTAを取材。UTAはモデルとしてデビューできた際