歌手で俳優の早見優（59）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】「可愛い」「目元そっくり」アメリカに住む長女との“顔出し”親子2ショット披露の早見優デビュー44年、もうすぐ還暦という人生の大きな節目を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。