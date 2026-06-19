俳優の芳根京子（２９）が、日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」のチャリティーパートナーを務めることが１８日、同局から発表された。番組内では小児がんと闘う小学３年生の女児とともにアートパフォーマンスに挑戦する。自身も中学２年時に難病のギラン・バレー症候群を患った芳根は「『何か少しでも力になれることがあるのかな』『力になりたい』という気持ちでお受けしました」と思いを吐露。「２人で一