俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が17日、「野菜好きの男料理」と題しブログを更新。妻で料理研究家の花音さん（42）と豊洲エリアへ食材の買い出しに出かけたことを報告し、帰宅後にそれぞれで昼食を作ったことを報告した。【写真】「見た目もお洒落で美味しそう」川崎麻世が披露した野菜たっぷり“麻世風アヒージョ”麻世は「昨日の朝 妻と肉屋と大好きな豊洲エリアにある野菜とフルーツのマルシェに買い物に行っ