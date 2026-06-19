ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影“おしゃれコーデ”姿を公開した。「日テレ『秘密のケンミンSHOW極』TVerお見逃し配信中！！！りんごちゃんコーデブラウス@asknowas_olacaベスト@herin.cyeイヤリング@abiste_official」とつづり、“おしゃれコーデ”姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「ほんとかわいい」「痩せましたね凄い」「可