アメリカのシカゴで、オバマ元大統領の功績をたたえる記念館のオープニングセレモニーが行われました。オバマ元大統領の記念館「オバマ・プレジデンシャル・センター」は、大統領時代の資料などを展示する高さ68メートルの博物館のほか、市民向けの庭園などが併設されています。博物館の入場チケットは、11月末までほぼ完売しているということです。18日のオープニングセレモニーでは、歌手のスティービー・ワンダーさんやU2のボノ