タレント武井壮（53）が19日までに、自身のXを更新。衝撃的な「小顔女子」だった芸能人を明かした。武井は「小顔女子はたくさんいるが、齋藤飛鳥の顔面を生で見た時の衝撃は、初めてティーカッププードルや豆柴を見た時の『小さっ！』を遥かに上回るもので初めてシュトンプフヒメカメレオンを見た時のそれに近かった」と投稿。元乃木坂46齋藤飛鳥（27）の小顔ぶりを独特の表現で記した。フォロワーからは納得の声とともに「シュ