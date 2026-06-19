「コーン被りすぎで何が何だかよくわからないモモ太」【写真】コーンを4つかぶって謎の生命体になったモモ太くんそんなコメントともにXに投稿された写真には、赤や青のカラーコーンを頭からすっぽりとかぶり、もはや顔が一切見えなくなってしまったホッキョクグマの姿が写し出されています。このクスッと笑える決定的な瞬間を撮影したのは、さとぱんさん（@pandalove202209）です。撮影された場所は、秋田県男鹿市戸賀塩浜