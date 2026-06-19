発表直後の2026年5月現在、販売店にも多数の反響が！ ヤマハは、2026年5月13日に新型ネイキッドモデルとなる「XSR155」を発表し、6月30日に発売します。XSR155は、レトロな外観と最新コンポーネントを調和させた“ネオレトロスタイル”が特徴的なモデルです。【画像】軽二輪の新型モデル登場で争奪戦！ ヤマハ「XSR155」を画像で見る（30枚以上）125ccモデルの手軽さや扱いやすさはそのままに、高速道路での走行も可能となるよ