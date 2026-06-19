中国は武力だけで日本に影響力を及ぼそうとしているわけではない。SNSやメディア、世論を通じて社会の対立をあおり、人々の不信感を増幅させる――。こうした「認知戦」「政治工作」は、中国が長年重視してきた安全保障戦略の柱の一つとされる。人民解放軍が体系化してきた政治工作ドクトリンには、日本社会を内側から揺さぶるための発想が色濃く刻まれている。その実態とは何か。中国の対日プロパガンダ戦略を読み解く