俳優の釈由美子が18日、自身のインスタグラムを更新。“入浴ショット”を公開した。【写真】美肌あらわに…釈由美子の“入浴ショット”釈は、大久保佳代子、たんぽぽ川村との3ショットとともに「地方ロケといえば、こないだ長野、新潟ロケした番組が情報解禁されましたので告知させていただきます。テレビ東京2026年6月20日(土) 18時30分〜20時55分「新緑の露天に行こう温泉タオル集め旅23」」と告知。続けて「大久保さん