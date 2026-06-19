俳優として活躍する伊藤かずえ（59）が18日、自身のYouTubeチャンネル『やっちゃえ伊藤かずえ』を更新。“愛車”である日産『シーマ』の現在の走行距離を報告した。【写真】30年以上前の車とは思えないほどピカピカ！伊藤かずえの『シーマ』内外装全部見せ伊藤は「シーマレストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」というコメントとともに愛車の写真を投稿。昨年6月の段階で、「（シーマは）ほとんど走っ