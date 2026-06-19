“9頭身美女”として知られる斎藤恭代のラストグラビア映像作品『君の名は永遠』のDVDとBlu-rayが、7月25日に発売されることが決定した。グラビア映像活動に一区切りをつけ、今後はタレントや俳優として新たなステージへ進む斎藤の節目を飾る作品となる。【別カット】暗くても分かる圧巻スタイル…独特なスタイリングも着こなす斎藤恭代本作は、インドネシア・バリ島で全編撮影を敢行。エメラルドグリーンの海や豊かな自然、伝