「腕折るバイト1本40万」裏社会一歩手前の恐怖…救ったのは父の愛俳優の高嶋政伸（59※高＝はしごだか）が18日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（毎週月〜木曜前8：30）に出演。学生時代に280万円の借金を抱え、危険な高額バイトの誘いに直面した過去を告白。絶体絶命の危機を救ったのは、父で俳優の故・高島忠夫さんからの「役者になれ」という条件だったと明かした。【写真】レアショット！高嶋政伸が幼い頃の