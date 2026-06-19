家の中ではっぴを着て、おじいちゃんが作ったみこしの上に立つ2歳の男の子。みこしが大好きなため、上手く乗るために練習している様子を収めた動画が、68.6万回再生を超える反響を呼んだ。「祭りの英才教育ですね」「ジジ様の愛を感じます」「バランス感覚が素晴らしい」などと、さまざまなコメントが寄せられた。息子さんがみこしを好きになったきっかけや練習の様子などについて、お母さんに話を聞いた。【全身カット】体感エ