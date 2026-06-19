【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１７日の記者会見で、イランと合意した覚書で核兵器開発を断念させたと主張し、交渉の成果を自賛した。米国の軍事行動の正当化や過去の自身の説明との食い違いを強弁する姿勢が目に付き、合意を優先した苦しい事情をにじませた。記者会見は先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）閉幕後に行われた。トランプ氏は「歴史上、私ほどイランに強硬姿勢をとった大統領はいない」と主張した