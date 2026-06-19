「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が19日、Xを更新。ウクライナが大規模なロシアへの無人機攻撃を行ったことをうけ、「戦争」について私見をつづった。ロシア首都モスクワのソビャニン市長は18日、モスクワ方面に対してウクライナ軍による大規模な無人機攻撃があったと発表した。190機以上を迎撃したとしている。ウクライナ侵攻開始後、最大のモスクワ周辺を狙った攻撃とみられている。ひろゆき