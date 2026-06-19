【モデルプレス＝2026/06/19】timelesz篠塚大輝のスクリーンデビュー作となる映画『焼却炉』が2027年に公開されることが決定した。【写真】timelesz篠塚「髪伸びました」菊池風磨を意識した新鮮ヘア◆timelesz篠塚大輝、映画初出演 主人公を惹きつける魅惑の大学生役に挑む原作は、小説、童話、詩、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍、『きらきらひかる』『冷静と情熱のあいだ』といった数々の著作が映画化されている小説家・江