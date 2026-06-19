ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。NiziUのライブを楽しんだことを報告した。NiziUライブで「大号泣でした」中井選手は、「今日は約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました！！」と報告し、黒いTシャツとグレーのミニスカを合わせたコーデやペンライトうちわを持つ笑顔ショットなどを投稿した。「最