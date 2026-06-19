攻略POINT 【年齢】好走率は４～６歳馬の３世代が横並び 年齢別成績は、４歳馬［5・3・4・42］、５歳馬［4・5・5・58］、６歳馬［1・2・1・16］。 ４・５歳馬の好走数が多いが、連対率・複勝率はこれら３世代に大きな差はないため、６歳馬を必要以上に割り引くのは危険。 【ハンデ】勝ち馬の半数がハンデ50～51キロ 改称元年の25年はハンデ55.5キロのセキトバイーストが勝利したものの、55.5キロ以上