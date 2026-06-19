ゴルフはメンタルのスポーツとよく言われますが、その理由は「思い通りにならない時間」との向き合い方にあります。 これは、ビジネスにおけるストレスマネジメントとも共通する部分が多いのです。 今回は、名作ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第9話「待たされるとき」から、イライラを抑え、パフォーマンスを最大化する感情コントロール術を紐解きます。 5時間中、実際に動いているのは「たった15分」