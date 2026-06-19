＼脳が回復すると、子どもは自然に伸びはじめる／ 子どもの脳は「頑張らせる」よりも「休ませる」ことで本来の力を発揮する 頑張れる土台づくりから 子どもの様子を見ていると、「もう少し頑張ってほしい」と感じることは少なくありません。集中が続かなかったり、やる気が感じられなかったり、同じ注意を何度も繰り返したりする場面が続くと、どうしても本人の努力や意識の問題のように思えます。日々の生活のなかで、つ