認知症の人が安心して住める街づくりを進める福岡市は、昨年度から、小学校で認知症のケア技法「ユマニチュード」の講座を開いています。講座を受けた小学生は、認知症の人と、どのように接すれば安心感を持ってもらえるかを学びました。 ユマニチュード講座には、福岡市南区にある西高宮小学校の4年生166人が参加しました。「ユマニチュード」は、認知症の人とコミュニケーションをとるための技法で